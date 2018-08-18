Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Конговец, в качестве воскресного оффтопа: а что еще, кроме качества сборки, вам не понравилось в Тесле? Технические проблемы какие-то были?
несоответствующий цене уровень комфорта - это основное у эски два раза подшипники в моторах менял - гудели, да и низкая она какая то у икса постоянные проблемы с электроникой были, дорогу держит хуже чем лехус эр-икс сырое оно еще слишком, а ценник конский
зы: кстати трешка, насколько я понял, создавалась под экономику проката, а не владения
Понятно. Спасибо. Значит буду ждать электрический Фолькс.
zzzzzz написав:kingkongovets Дубинский тоже иногда дельный инсайд сливает. Инсайд все сливают, главное иметь мозги отличить инсайд от фуфла.
таки я прав был насчет молдаванина
Ну как понял правильная информация может быть только из партийных СМИ твоей любимой партии и только от официальных спикеров партии. Все остальные типилы и зрадофилы Блин, это реально совок головного мозга.
airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Ну как понял правильная информация может быть только из партийных СМИ твоей любимой партии и только от официальных спикеров партии. Все остальные типилы и зрадофилы Блин, это реально совок головного мозга.
твоя беда как раз в том шо с пониманием у тебя очень туго, практически никак но ты ж и этого понять не в состоянии, мистер "эффект даннинга-крюгера"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется