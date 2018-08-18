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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1867186818691870>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:51

  zzzzzz написав:kingkongovets
Дубинский тоже иногда дельный инсайд сливает. Инсайд все сливают, главное иметь мозги отличить инсайд от фуфла.


таки я прав был насчет молдаванина :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:52

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Конговец, в качестве воскресного оффтопа: а что еще, кроме качества сборки, вам не понравилось в Тесле? Технические проблемы какие-то были?


несоответствующий цене уровень комфорта - это основное
у эски два раза подшипники в моторах менял - гудели, да и низкая она какая то
у икса постоянные проблемы с электроникой были, дорогу держит хуже чем лехус эр-икс
сырое оно еще слишком, а ценник конский

зы: кстати трешка, насколько я понял, создавалась под экономику проката, а не владения

Понятно. Спасибо. Значит буду ждать электрический Фолькс.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:55

  airmax78 написав:Понятно. Спасибо. Значит буду ждать электрический Фолькс.


рекомендую записаться на тест драйв ай-третьей бешки
реально кайфую после теслы
для города - идеал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:58

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Понятно. Спасибо. Значит буду ждать электрический Фолькс.


рекомендую записаться на тест драйв ай-третьей бешки
реально кайфую после теслы
для города - идеал

Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:59

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
Дубинский тоже иногда дельный инсайд сливает. Инсайд все сливают, главное иметь мозги отличить инсайд от фуфла.


таки я прав был насчет молдаванина :mrgreen:


Ну как понял правильная информация может быть только из партийных СМИ твоей любимой партии и только от официальных спикеров партии. Все остальные типилы и зрадофилы :mrgreen:
Блин, это реально совок головного мозга.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:00

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Понятно. Спасибо. Значит буду ждать электрический Фолькс.


рекомендую записаться на тест драйв ай-третьей бешки
реально кайфую после теслы
для города - идеал

Хочется же чтобы хотя бы 500 км, чтобы хотя бы 300 км можно было проехать на 120-130 км/ч.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:03

  airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.


ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150
но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые
и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:05

  zzzzzz написав:Ну как понял правильная информация может быть только из партийных СМИ твоей любимой партии и только от официальных спикеров партии. Все остальные типилы и зрадофилы :mrgreen:
Блин, это реально совок головного мозга.


твоя беда как раз в том шо с пониманием у тебя очень туго, практически никак
но ты ж и этого понять не в состоянии, мистер "эффект даннинга-крюгера"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:12

kingkongovets
Вместо предметной дискуссии ты предпочел обвинить своего оппонента в низком интеллектуальном развитии.
Все вокруг итиеты, один ты в белом и на коне :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:14

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.


ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150
но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые
и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется

Верю вот в это: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/ ... x-meb-3677
По этой же причине считаю вложения в акции Тесла очень рискованным занятием.
airmax78
 
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