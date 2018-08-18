Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:kingkongovets Вместо предметной дискуссии ты предпочел обвинить своего оппонента в низком интеллектуальном развитии. Все вокруг итиеты, один ты в белом и на коне
да какие обвинения? ржачно просто постоянно читать твой девиз под той чушью шо ты вечно несешь
зы: а шо там кстати у нас с коррупцией - меньше стало? шо с барыгами-олигархами? со свинарчуками? шо с роттердамом? с торговлей на крови и наживой от войны? или кроме кличка у нас больше барыг не осталось?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 вер, 2019 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
kingkongovets написав: ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
Тоже хочу в 2022 году купить батарейку. Как раз до того времени оборудует в ЖК Голосеево во дворе зарядное.
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У вас же там отдельностоящий 9-этажный паркинг - к нему сам Маск велел допилить нормальную трансформаторную, протянуть мощную магистраль и сделать из него электромобильный хаб для всего Пупового Яра. Цены на машиноместа ракетой вверх, въезд платный, стоянка по часам.
Оранжевый-хит сезона написав:Тоже хочу в 2022 году купить батарейку. Как раз до того времени оборудует в ЖК Голосеево во дворе зарядное.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
У вас же там отдельностоящий 9-этажный паркинг - к нему сам Маск велел допилить нормальную трансформаторную, протянуть мощную магистраль и сделать из него электромобильный хаб для всего Пупового Яра. Цены на машиноместа ракетой вверх, въезд платный, стоянка по часам.
P.S. Вы же уже победили уепанов паркующихся на обочине дороги ведущей в паркинг?
vladus17 написав:Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,, Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться??? На форуме одни спекули. Для себя уже все купили (ну или почти все). Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.
Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много
Дивне питання щодо того хто в них буде жити. Хто буде жити на дврз і хрущах тампере, от у Чому питання.