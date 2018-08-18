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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1867186818691870

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:14

  zzzzzz написав:kingkongovets
Вместо предметной дискуссии ты предпочел обвинить своего оппонента в низком интеллектуальном развитии.
Все вокруг итиеты, один ты в белом и на коне :mrgreen: :mrgreen:


да какие обвинения? :mrgreen:
ржачно просто постоянно читать твой девиз под той чушью шо ты вечно несешь

зы: а шо там кстати у нас с коррупцией - меньше стало?
шо с барыгами-олигархами? со свинарчуками? шо с роттердамом? с торговлей на крови и наживой от войны?
или кроме кличка у нас больше барыг не осталось? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 вер, 2019 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.


ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150
но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые
и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется

Верю вот в это: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/ ... x-meb-3677
По этой же причине считаю вложения в акции Тесла очень рискованным занятием.
Тоже хочу в 2022 году купить батарейку. Как раз до того времени оборудует в ЖК Голосеево во дворе зарядное.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150
но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые
и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется

Верю вот в это: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/ ... x-meb-3677
По этой же причине считаю вложения в акции Тесла очень рискованным занятием.
Тоже хочу в 2022 году купить батарейку. Как раз до того времени оборудует в ЖК Голосеево во дворе зарядное.

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У вас же там отдельностоящий 9-этажный паркинг - к нему сам Маск велел допилить нормальную трансформаторную, протянуть мощную магистраль и сделать из него электромобильный хаб для всего Пупового Яра. Цены на машиноместа ракетой вверх, въезд платный, стоянка по часам.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:23

kingkongovets
какая коррупция, твой фаворит её же всю искоренил :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:26

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тоже хочу в 2022 году купить батарейку. Как раз до того времени оборудует в ЖК Голосеево во дворе зарядное.

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У вас же там отдельностоящий 9-этажный паркинг - к нему сам Маск велел допилить нормальную трансформаторную, протянуть мощную магистраль и сделать из него электромобильный хаб для всего Пупового Яра. Цены на машиноместа ракетой вверх, въезд платный, стоянка по часам.

P.S. Вы же уже победили уепанов паркующихся на обочине дороги ведущей в паркинг?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:42

  hume написав:
  vladus17 написав:Все что сейчас видно по Киеву так это Бигборды про очередной новый ЖК. Заходишь в Сильпо - опять таки слышишь рекламу ,,купи квартиру в новом доме!,,
Вопрос, кто в них будет жить или кому они будут здаваться???
На форуме одни спекули.
Для себя уже все купили (ну или почти все).
Реально мысля такая что будет кризись переизбытка.

Сам в шоке, на засол берут. Мы им покажем кузькину мать, будут умолять, но па 500 не возьмём. Возьмём ниже, но много


Дивне питання щодо того хто в них буде жити.
Хто буде жити на дврз і хрущах тампере, от у Чому питання.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:48

  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

Купіть собі бмв х1 поки безплатно і не забивайте дурним голову.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.

Двушка неликвид на рынке аренды.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:51

  Первый написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

Купіть собі бмв х1 поки безплатно і не забивайте дурним голову.


бехи с двс стоит брать онли в лиз и пока они на гарантии
по ломучести и высасыванию денег с ними могут поспорить разве шо ренджи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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