Додано: Нед 29 вер, 2019 13:14

zzzzzz написав: kingkongovets

Вместо предметной дискуссии ты предпочел обвинить своего оппонента в низком интеллектуальном развитии.

Вместо предметной дискуссии ты предпочел обвинить своего оппонента в низком интеллектуальном развитии.



да какие обвинения?

ржачно просто постоянно читать твой девиз под той чушью шо ты вечно несешь



зы: а шо там кстати у нас с коррупцией - меньше стало?

шо с барыгами-олигархами? со свинарчуками? шо с роттердамом? с торговлей на крови и наживой от войны?

да какие обвинения?

ржачно просто постоянно читать твой девиз под той чушью шо ты вечно несешь

зы: а шо там кстати у нас с коррупцией - меньше стало?

шо с барыгами-олигархами? со свинарчуками? шо с роттердамом? с торговлей на крови и наживой от войны?

или кроме кличка у нас больше барыг не осталось?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.