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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1868186918701871

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:04

  Первый написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

Купіть собі бмв х1 поки безплатно і не забивайте дурним голову.

Ні, майбутнє за цим: https://www.youtube.com/watch?v=vEgPh2Dc1ag
2-3 года и они появятся у нас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:10

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Решил подождать с покупкой 1к в Медовом и насобирать ещё 15к на двушку. До НГ не успею в вот в феврале вполне.

Двушка неликвид на рынке аренды.

ну лет через 10 мне нужно будет уезжать с Голосеево, так как 120 квадратов не нужно будет. А возле Медового озёра)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  5396669 написав:
UA написав:[quote="4757423:5396669"]Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет :)
Поглядим. Риск полностью осознаный.
Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.

Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.

Квартира площадью 80+ метров, не самый выгодный вариант под аренду.[/quote]1. Не 80, 77 (терраса тянет 11, т.е. реальных 66.
2. Ну как-то не смотрится имиджевая (хоть и в Миракс) квартира с огромной террасой, видом на подол и 1к!

А если не - продам. Купил дешевле таких же однушек на олх.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Нед 29 вер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
5396669
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:12

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

Купіть собі бмв х1 поки безплатно і не забивайте дурним голову.

Ні, майбутнє за цим: https://www.youtube.com/watch?v=vEgPh2Dc1ag
2-3 года и они появятся у нас.

я себе записал на 2022 год покупку батарейки
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:23

  BIGor написав:Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.

УКО?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:27

  BIGor написав:Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.

На него Жека79 засматривался, но, по-моему, к счастью, не купил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:27

  flyman написав:
  BIGor написав:Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.

УКО?

Нет, это же БУД-девелопмент. Ответвление Киевгорстроя как я понимаю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:29

ЖК Воздухофлотский

  BIGor написав:Нет, это же БУД-девелопмент. Ответвление Киевгорстроя как я понимаю.

а по опису схоже на УКО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:47

  flyman написав:
  BIGor написав:Нет, это же БУД-девелопмент. Ответвление Киевгорстроя как я понимаю.

а по опису схоже на УКО

У КГС можно покупать только для спекуляций. Жить в домах КГС вредно для здоровья.
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