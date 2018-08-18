Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:[quote="4757423:5396669"]Пролезая в форточку купил по переуступке 2к в Миракс (видовая) в доме которого даже еще нет Поглядим. Риск полностью осознаный. Цена 1$ при цене в ОП 1.3$/м2.
Под аренду брали?
Пока не знаю. Там квартира классная с террасой.
Квартира площадью 80+ метров, не самый выгодный вариант под аренду.[/quote]1. Не 80, 77 (терраса тянет 11, т.е. реальных 66. 2. Ну как-то не смотрится имиджевая (хоть и в Миракс) квартира с огромной террасой, видом на подол и 1к!
А если не - продам. Купил дешевле таких же однушек на олх.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Нед 29 вер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.
1. Остекление балконов делают как хотят. 2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам. 3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили машинную штукатурку. 4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы. 5. Отопление в порядке. 6. Котельная шумит, но говорят что-то решат. 7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.
Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.
Мы столкнули со следующей ситуацией: В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.
1. Остекление балконов делают как хотят. 2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам. 3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили машинную штукатурку. 4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы. 5. Отопление в порядке. 6. Котельная шумит, но говорят что-то решат. 7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.
Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.
Мы столкнули со следующей ситуацией: В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
УКО?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.
1. Остекление балконов делают как хотят. 2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам. 3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили машинную штукатурку. 4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы. 5. Отопление в порядке. 6. Котельная шумит, но говорят что-то решат. 7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.
Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.
Мы столкнули со следующей ситуацией: В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
На него Жека79 засматривался, но, по-моему, к счастью, не купил.
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.
1. Остекление балконов делают как хотят. 2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам. 3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили машинную штукатурку. 4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы. 5. Отопление в порядке. 6. Котельная шумит, но говорят что-то решат. 7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.
Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.
Мы столкнули со следующей ситуацией: В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
УКО?
Нет, это же БУД-девелопмент. Ответвление Киевгорстроя как я понимаю.
BIGor написав:Нет, это же БУД-девелопмент. Ответвление Киевгорстроя как я понимаю.
а по опису схоже на УКО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.