Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше.