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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1869187018711872

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:28

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.


ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150
но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые
и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется

Верю вот в это: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/ ... x-meb-3677
По этой же причине считаю вложения в акции Тесла очень рискованным занятием.


покупайте акции ВАГа :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:30

  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.
надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25


такие функции прилетают по воздуху, круто же
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:42

  trololo написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.
надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25

Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.
В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.
P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.
Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:47

... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин... 45куе за фолькс... Все-таки, пока, для гиков альтернатив битой Тесле с копарта нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:55

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.
надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25

Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.
В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.
P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.
Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.


только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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