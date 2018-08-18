Додано: Нед 29 вер, 2019 16:55

airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав: Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ Хочу:

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.

надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25 дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25

Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.

В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.

P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.

Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт. Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.

только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше.я конечно ваг люблю, но это фейл. по эффективности батарей и двигателей, теслу никто пока не переплюнулРазмеры Tesla Model 3 2017, седан, 1 поколение62 kWh Mid Range 4694 x 1933 x 1443 1672кгРазмеры Volkswagen ID.3 2019, хэтчбек, 1 поколениеКомплектации Габариты Масса, кг58 kWh 4261 x 1809 x 1552 1719а еще рекомендую посмотреть на динамику строительства гигафактори3 в китае. это ппц. в январе жабы над колтованом квакали, а в сентября уже монтируют и налаживают производственные линии, пуск до конца года. ну и с продажами все ок, в этом квартале 100к должно быть, все по плану.