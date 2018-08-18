Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я ездил на ней. Неплохо. Но запас хода маленький.
ну так возьмите версию с моторчиком от скутера) будет подзаряжать на ходу, бачка 9 литров хватает на километров 150 но вообще да - электромобили не для для поездок на дальни сэла, любые и дело не в скорости, а в манере езды - но если на нем не ускоряться, то весь кайф теряется
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.
дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше. я конечно ваг люблю, но это фейл. по эффективности батарей и двигателей, теслу никто пока не переплюнул
Размеры Tesla Model 3 2017, седан, 1 поколение 62 kWh Mid Range 4694 x 1933 x 1443 1672кг
Размеры Volkswagen ID.3 2019, хэтчбек, 1 поколение Комплектации Габариты Масса, кг 58 kWh 4261 x 1809 x 1552 1719
а еще рекомендую посмотреть на динамику строительства гигафактори3 в китае. это ппц. в январе жабы над колтованом квакали, а в сентября уже монтируют и налаживают производственные линии, пуск до конца года. ну и с продажами все ок, в этом квартале 100к должно быть, все по плану.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 29 вер, 2019 17:01, всього редагувалось 2 разів.
Такий вопрос, м.Вирлиця, сильно воняє від аерації Бортніч та Енегрії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:сцуко до слёз... Как несложно догадаться, появятся «Гостомельские Липки-3» в западной части Гостомеля, между ВПП Гостомельского аэродрома и Бучанской исправительной колонией. Строительный адрес проекта — улица Некрасова, 1-ж, но фактически фасад будущего дома будет выходить на улицу Радгоспную.
Где вы это гвно находите? оранж, медовый, гостомель, что дальше?
trololo написав:дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше. я конечно ваг люблю, но это фейл. по эффективности батарей и двигателей, теслу никто пока не переплюнул
Размеры Tesla Model 3 2017, седан, 1 поколение 62 kWh Mid Range 4694 x 1933 x 1443 1672кг
Размеры Volkswagen ID.3 2019, хэтчбек, 1 поколение Комплектации Габариты Масса, кг 58 kWh 4261 x 1809 x 1552 1719
а еще рекомендую посмотреть на динамику строительства гигафактори3 в китае. это ппц. в январе жабы над колтованом квакали, а в сентября уже монтируют и налаживают производственные линии, пуск до конца года. ну и с продажами все ок, в этом квартале 100к должно быть, все по плану.