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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1870187118721873

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:17

  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:19

  BIGor написав:
  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.

можно пройтись пешочком до троллейбуса и маршруток, от первого дома совсем близко
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:22

  trololo написав:
  BIGor написав:
  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.

можно пройтись пешочком до троллейбуса и маршруток, от первого дома совсем близко

По грязи и говнам? Рилли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:26

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.
надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25

Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.
В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.
P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.
Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.

Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:51

  BIGor написав:Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.


Ждем фоточку хруща от первого. А жильцы новостроя невиноваты, это алкоголик с бабушкой затесались в ряды врозеточников-сантехников. :mrgreen:
Все таки не хватает у нас мобильности населения. Гетто образовывались бы с фантастической скоростью.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:02

  BIGor написав:Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.

Мы как индейцы мечтающие о винчестерах и огненной воде. Имеем право.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:06

  BIGor написав:Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.


Топливо для биореакторов ещё перспективная тема
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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