Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год. надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25
Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше. В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку. P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе. Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.
Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.
1. Остекление балконов делают как хотят. 2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам. 3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили машинную штукатурку. 4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы. 5. Отопление в порядке. 6. Котельная шумит, но говорят что-то решат. 7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.
Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.
Мы столкнули со следующей ситуацией: В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.
Ждем фоточку хруща от первого. А жильцы новостроя невиноваты, это алкоголик с бабушкой затесались в ряды врозеточников-сантехников. Все таки не хватает у нас мобильности населения. Гетто образовывались бы с фантастической скоростью.