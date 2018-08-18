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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1871187218731874>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:17

  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:19

  BIGor написав:
  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.

можно пройтись пешочком до троллейбуса и маршруток, от первого дома совсем близко
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:22

  trololo написав:
  BIGor написав:
  trololo написав:hume

медовый как экономчик вполне норм, вокруг зелено, выезд в город нормальный если на авто, есть немного школ и садиков рядом, цена.

Если для нормальной жизни в ЖК Медовый нужно купить авто каждому члену семьи - то это по деньгам совсем не эконом.

можно пройтись пешочком до троллейбуса и маршруток, от первого дома совсем близко

По грязи и говнам? Рилли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:26

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Хочу: https://www.youtube.com/watch?v=iTMFamylaDQ

дороже модел 3, хуже модел 3 и продажи через год.
надо брать теслу с автопилотом на перспективу, как только его включат, остальные теслы станут неликвидом. но мне пока еще дороговато, через пару лет можно будеть взять лонг рендж м3 с автопилотом тыщ за 20-25

Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.
В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.
P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.
Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.

Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:51

  BIGor написав:Теория нео-хрущей и модных МОПов рушится:
из форума по ЖК Воздухофлотский:
http://forum.domik.ua/zhk-vozduxoflotsk ... -3900.html
Все основные проблемы сейчас не из-за застройщика а из-за жильцов.

1. Остекление балконов делают как хотят.
2. Подъезды высоких секций уже убили в хлам.
3. Канализация вроде работает, я так понимаю из-за того что запретили
машинную штукатурку.
4. За электричество большой долг, жильцы многие по 3 месяца не платят, ДТЭК отключил грузовые лифты и мопы.
5. Отопление в порядке.
6. Котельная шумит, но говорят что-то решат.
7. Трубу вроде переключили, если я не прав, поправьте.

Ну вот как-то так, какая культура в таком состоянии и дом.


Мы столкнули со следующей ситуацией:
В наших домах отключили часть лифтов, свет в МОПАх, а также во дворе.


Ждем фоточку хруща от первого. А жильцы новостроя невиноваты, это алкоголик с бабушкой затесались в ряды врозеточников-сантехников. :mrgreen:
Все таки не хватает у нас мобильности населения. Гетто образовывались бы с фантастической скоростью.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:02

  BIGor написав:Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.

Мы как индейцы мечтающие о винчестерах и огненной воде. Имеем право.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:06

  BIGor написав:Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.


Топливо для биореакторов ещё перспективная тема
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а кто то знает почему стоит стройка возле центрального ЗАГСа? Это же Киевгорстрой?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:18

МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Дороже. Удивлен если честно. Зато качество сборки будет сильно лучше.
В общем посмотрим. Если че - у Теслакиевсервис куплю восстановленную из хлама трешку.
P.S. Ниче она не дороже - чего вы меня путаете? Т3 лонг-рейндж - от 48 куе, с автопилотом - от 54 куе.
Фолькс - от 45куе. Конечно, зная политику Фолькса, боюсь, что за 45куе будет барабан, по сравнению с Теслой. Но не факт.


только вы учтите, что модел 3 на полметра больше, фольц совсем лушпайка, и лонг рендж по запасу хода будет в полтора раза лучше.
я конечно ваг люблю, но это фейл. по эффективности батарей и двигателей, теслу никто пока не переплюнул

Размеры Tesla Model 3 2017, седан, 1 поколение
62 kWh Mid Range 4694 x 1933 x 1443 1672кг

Размеры Volkswagen ID.3 2019, хэтчбек, 1 поколение
Комплектации Габариты Масса, кг
58 kWh 4261 x 1809 x 1552 1719

а еще рекомендую посмотреть на динамику строительства гигафактори3 в китае. это ппц. в январе жабы над колтованом квакали, а в сентября уже монтируют и налаживают производственные линии, пуск до конца года. ну и с продажами все ок, в этом квартале 100к должно быть, все по плану.

Зато Фолькс выпустит универсал, а с Т3 придется постоянно в тетрис играться:
https://www.youtube.com/watch?v=nWjQn2aItlE

девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...

АУ МОДЕРАТОР???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:19

  Оранжевый-хит сезона написав:а кто то знает почему стоит стройка возле центрального ЗАГСа? Это же Киевгорстрой?

Вроде как строят 3 свечки.
BIGor
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