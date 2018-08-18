Додано: Нед 29 вер, 2019 19:54

Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав: девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...



АУ МОДЕРАТОР??? девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...

Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00. Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.

деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки??? деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки???

Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.