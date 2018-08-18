RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1871187218731874

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23

Re: модераторы есть на форуме???

  Оранжевый-хит сезона написав:ты только что показал что у тебя г***о в голове, 5 000 000 х 50 = 250 000 000 это дневной оборот межбанка, при такой покупке доллар подорожает на 50 копеек максимум.
А ты как был с дерьмом в голове так и останешься.

ты самокритичен

МОДЕРАТОРЫ, может уже пора ассенизировать это ДЕРЬМО???
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 29 вер, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1022 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:24

  Прохожий написав:девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...

АУ МОДЕРАТОР???

Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
airmax78
 
Повідомлень: 31828
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить.

неужели "аудиторы из БИГ4" не подходят?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1022 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а кто то знает почему стоит стройка возле центрального ЗАГСа? Это же Киевгорстрой?

Вроде как строят 3 свечки.

спасибо КЭП
вот что значит быть "аудитором из БИГ4", знает что там строят "3 свечки" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1022 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:38

  airmax78 написав:Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.


airmax78,

А ссылка на блог тети испортившей фасад Ричмонда будет ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 30.01.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:39

МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...

АУ МОДЕРАТОР???

Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.

деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10967
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1022 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.


airmax78,

А ссылка на блог тети испортившей фасад Ричмонда будет ?

В личку скину. Здесь оставлять не буду.
airmax78
 
Повідомлень: 31828
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:54

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...

АУ МОДЕРАТОР???

Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.

деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки???

Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
airmax78
 
Повідомлень: 31828
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:57

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ты только что показал что у тебя г***о в голове, 5 000 000 х 50 = 250 000 000 это дневной оборот межбанка, при такой покупке доллар подорожает на 50 копеек максимум.
А ты как был с дерьмом в голове так и останешься.

ты самокритичен

МОДЕРАТОРЫ, может уже пора ассенизировать это ДЕРЬМО???

дерьмо это ты, можем даже голосовалку запилить.... ты тупорылей чем пенсионеры из твоего примера потому что считать не научился
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20280
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1871187218731874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1640, 1641, 1642
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16413 2591815
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 08:06
flyman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7790
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.