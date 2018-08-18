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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:23
Оранжевый-хит сезона написав:
ты только что показал что у тебя г***о
в голове, 5 000 000 х 50 = 250 000 000 это дневной оборот межбанка, при такой покупке доллар подорожает на 50 копеек максимум.
А ты как был с дерьмом в голове
так и останешься.
ты самокритичен
МОДЕРАТОРЫ, может уже пора ассенизировать это ДЕРЬМО???
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 29 вер, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:24
Прохожий написав:
девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...АУ МОДЕРАТОР???
Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
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airmax78
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:27
BIGor написав:
Поражают мечты о всяких теслах 3 жителей страны, которые, кроме пшонки и чугуния миру ничего не могут предложить
.
неужели "аудиторы из БИГ4" не подходят?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а кто то знает почему стоит стройка возле центрального ЗАГСа? Это же Киевгорстрой?
Вроде как строят 3 свечки.
спасибо КЭП
вот что значит быть "аудитором из БИГ4", знает что там строят "3 свечки"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:38
airmax78 написав:
Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
airmax78,
А ссылка на блог тети испортившей фасад Ричмонда будет ?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:39
airmax78 написав: Прохожий написав:
девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...АУ МОДЕРАТОР???
Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:50
vladimir07 написав: airmax78 написав:
Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
airmax78,
А ссылка на блог тети испортившей фасад Ричмонда будет ?
В личку скину. Здесь оставлять не буду.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:54
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
девочки, может вам в личку или на профильный форум пойти про электрические маФинки пообщаться??? ну реально хватит загаживать ветку...АУ МОДЕРАТОР???
Это все было в рамках воскресного оффтопа. Работа по загону в киевский бетон начнется завтра в 8:00.
деФФачки, вам стартануть ветку про электрические маФинки???
Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
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airmax78
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Додано: Нед 29 вер, 2019 19:57
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ты только что показал что у тебя г***о
в голове, 5 000 000 х 50 = 250 000 000 это дневной оборот межбанка, при такой покупке доллар подорожает на 50 копеек максимум.
А ты как был с дерьмом в голове
так и останешься.
ты самокритичен
МОДЕРАТОРЫ, может уже пора ассенизировать это ДЕРЬМО???
дерьмо это ты, можем даже голосовалку запилить.... ты тупорылей чем пенсионеры из твоего примера потому что считать не научился
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Оранжевый-хит сезона
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