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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:10
airmax78 написав:
Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
если бы про рейнджики да ку восьмые затирали, прохожий бы так не нервничал
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:12
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища
зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:13
Прохожий Когда уже эти вонючие прокуроришки самовыпилятся?
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:14
Прохожий сдохни прокурорская тварь.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:23
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища
зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался
6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24
Оранжевый-хит сезона написав:
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ОМГ... Я в свое время собирался за 12 купить. Слава Богу обломался.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.
я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища
зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался
6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:33
5396669 написав:
Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест
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Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:34
airmax78 написав:
6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк?
кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)
у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:37
airmax78 написав:
А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
там и так давно дышать нечем в прямом смысле этого слова, хотя возможно это и изза работающей строительной техники - я там недавно на велике был, захотелось глотнуть кислорода из баллона
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