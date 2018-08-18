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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18731874187518761877>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:10

  airmax78 написав:Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.


если бы про рейнджики да ку восьмые затирали, прохожий бы так не нервничал
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:12

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.


я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища

зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался

тысяч по 8
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:13

Прохожий Когда уже эти вонючие прокуроришки самовыпилятся?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:14

Прохожий сдохни прокурорская тварь.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:23

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.


я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища

зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался

6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24

  Оранжевый-хит сезона написав:тысяч по 8

ОМГ... Я в свое время собирался за 12 купить. Слава Богу обломался.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вот как Вы не понимаете? Электромобили - это движущий фактор продаж недвиги. А именно - машиномест. Это авто с ДВС можно бросить где попало и не париться. Совсем другое дело электромобиль. Для него нужна зарядка. Или строительная переноска, как hume советовал, или фонарный столб. Но все-таки лучше - электрифицированное машиноместо. Кстати, ДТЭК уже просек тему: с конца прошлого года ввел тариф за согласование подключения к существующей в паркинге мощности от 2х до 3х тыс. грн. за киловатт. Т.е. это не за новую - это за ту, что уже была подведена в дом Застройщиком. По второму кругу денежку берут.


я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища

зы: кстати, а скока щас стоят паркоместа в голосухе? мой приятель если мне не изменяет память брал на этапе строительства два по 25 куе и очень радовался

6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:33

  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

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Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:34

  airmax78 написав:6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.


это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк? :mrgreen:
кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)
у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:37

  airmax78 написав: А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.


там и так давно дышать нечем в прямом смысле этого слова, хотя возможно это и изза работающей строительной техники - я там недавно на велике был, захотелось глотнуть кислорода из баллона
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