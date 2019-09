Додано: Нед 29 вер, 2019 20:34

airmax78 написав: 6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.

Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный. 6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.



это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк?

кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)

у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк?кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.