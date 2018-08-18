|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:38
kingkongovets написав: airmax78 написав:
6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.
это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк?
кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)
у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень
Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.
Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:
6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк?
У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12969
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3683 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:43
airmax78 написав:
Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.
Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала.
я делал за 100$ и месяц времени) ну и шоколадки девочкам шо доки и формы заполняли
правда у меня там задолго до этого завязалось много знакомств)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7115
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:45
freeze написав:
У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.
я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7115
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:47
kingkongovets написав: freeze написав:
У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.
я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят
Так у нас каждого паркоместа электромобиля персональный счетчик и персональная зарядка.
В конце каждого месяца электрик ОСМД обходит и записывает показания счетчиков в квартирах и на паркоместах и выставляется счет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12969
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3683 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53
freeze написав: kingkongovets написав: freeze написав:
У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.
я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят
Так у нас каждого паркоместа электромобиля персональный счетчик и персональная зарядка.
В конце каждого месяца электрик ОСМД обходит и записывает показания счетчиков в квартирах и на паркоместах и выставляется счет.
Ну это чудо какое-то. Правда платите вы по тарифу для юрлиц. Но это такое - ерунда. Проблема в большинстве паркингов в том, что входящая мощность там и близко не рассчитана на то, что в паркинге будут заряжаться электромобили. Поэтому обеспечить зарядками всех - анриал. Более того, если место не возле стены и не возле колонны, то тоже вопрос как туда кабель провести. Плюс сейчас, вроде, требование, что все счетчики должны стоять в щитовой. А там, обычно, даже места столько не предусмотрено.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:00
airmax78 написав:
Ну это чудо какое-то. Правда платите вы по тарифу для юрлиц. Но это такое - ерунда. Проблема в большинстве паркингов в том, что входящая мощность там и близко не рассчитана на то, что в паркинге будут заряжаться электромобили. Поэтому обеспечить зарядками всех - анриал. Более того, если место не возле стены и не возле колонны, то тоже вопрос как туда кабель провести. Плюс сейчас, вроде, требование, что все счетчики должны стоять в щитовой. А там, обычно, даже места столько не предусмотрено.
Не по тарифу для юрлиц.
Но двухфазных счетчиков не разрешают устанавливать, и какие-то там первые 100 кВт вроде по льготному тарифу в стране, этого тоже нет. Так что весь счет по 1,68 грн.
Пару лет назад несколько буйных энтузиастов сэкономить пытались сорганизовать всех, чтобы заключили непосредственные договоры с облэнерго каждого пользователя, тогда можно и двухфазные счетчики и 100 кВт по льготному тарифу, но население нашего дома, для которых в основном 100-200 грн экономии это как на асфальт сплюнуть, всю эту историю проигнорировало, в основном из-за того, что надо самим было ехать в это облэнерго, тратить время, а время - это деньги.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12969
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3683 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05
Читаю и понимаю что переноска самое удобное.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20286
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08
POSToronnim V написав:
... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.
Интересно, а санузлы у них общие ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35403
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3444 раз.
- Подякували: 7486 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:10
Оранжевый-хит сезона написав:
Читаю и понимаю что переноска самое удобное.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Самое удобное - это от фонаря.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16413
|2591891
|
|
|8
|7791
|
|
|455
|183601
|
|