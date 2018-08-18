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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:38

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.
Машиноместа в Голосухе - это печальное вложение. Наверное до -50%. Но зависит от того на каком этаже. Первый этаж - дороже. 9й, думаю, па12куе несложно купить. Это, наверное, один из немногих комплексов, где при полном заселении паркинг все еще стоит недораспроданный.


это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк? :mrgreen:
кстати метр в такой же трешке как у уни ему обошелся вроде тоже в 1 куе, кстати на том же этаже шо была у вас)
у него на седьмом этаже паркоместа, там зимой канешна весело очень

Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.
Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:43

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:6 месяцев и около 1куе за оформление документов - это еще до того как ДТЭК начал брать за каждый киловатт. Сейчас раза в 2 больше расходы будут.


это кто вам штукарь зачарджил?) фирма посредник по "ускоренному" заключению договора с дтэк? :mrgreen:


У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:43

  airmax78 написав:Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.
Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала.


я делал за 100$ и месяц времени) ну и шоколадки девочкам шо доки и формы заполняли
правда у меня там задолго до этого завязалось много знакомств)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:45

  freeze написав:У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.


я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:47

  kingkongovets написав:
  freeze написав:У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.


я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят


Так у нас каждого паркоместа электромобиля персональный счетчик и персональная зарядка.
В конце каждого месяца электрик ОСМД обходит и записывает показания счетчиков в квартирах и на паркоместах и выставляется счет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53

  freeze написав:
  kingkongovets написав:
  freeze написав:У меня электрику для всего дома оплачивает ОСМД непосредственно сам, остальные платят по внутренним счетчикам в общем счете в ОСМД.
Электрики за пару дней обошли все стоянки электромобилей и поставили для них счетчики и розетки для зарядки, все расходы - материалы + плюс электрикам за труды.


я говорил именно о персональных зарядках
материалы, оборудование и работа ессно в сотку не входят


Так у нас каждого паркоместа электромобиля персональный счетчик и персональная зарядка.
В конце каждого месяца электрик ОСМД обходит и записывает показания счетчиков в квартирах и на паркоместах и выставляется счет.

Ну это чудо какое-то. Правда платите вы по тарифу для юрлиц. Но это такое - ерунда. Проблема в большинстве паркингов в том, что входящая мощность там и близко не рассчитана на то, что в паркинге будут заряжаться электромобили. Поэтому обеспечить зарядками всех - анриал. Более того, если место не возле стены и не возле колонны, то тоже вопрос как туда кабель провести. Плюс сейчас, вроде, требование, что все счетчики должны стоять в щитовой. А там, обычно, даже места столько не предусмотрено.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:00

  airmax78 написав:Ну это чудо какое-то. Правда платите вы по тарифу для юрлиц. Но это такое - ерунда. Проблема в большинстве паркингов в том, что входящая мощность там и близко не рассчитана на то, что в паркинге будут заряжаться электромобили. Поэтому обеспечить зарядками всех - анриал. Более того, если место не возле стены и не возле колонны, то тоже вопрос как туда кабель провести. Плюс сейчас, вроде, требование, что все счетчики должны стоять в щитовой. А там, обычно, даже места столько не предусмотрено.


Не по тарифу для юрлиц.
Но двухфазных счетчиков не разрешают устанавливать, и какие-то там первые 100 кВт вроде по льготному тарифу в стране, этого тоже нет. Так что весь счет по 1,68 грн.

Пару лет назад несколько буйных энтузиастов сэкономить пытались сорганизовать всех, чтобы заключили непосредственные договоры с облэнерго каждого пользователя, тогда можно и двухфазные счетчики и 100 кВт по льготному тарифу, но население нашего дома, для которых в основном 100-200 грн экономии это как на асфальт сплюнуть, всю эту историю проигнорировало, в основном из-за того, что надо самим было ехать в это облэнерго, тратить время, а время - это деньги.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю и понимаю что переноска самое удобное.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08

  POSToronnim V написав:... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.


Интересно, а санузлы у них общие ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Читаю и понимаю что переноска самое удобное.

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Самое удобное - это от фонаря.
airmax78
 
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