Додано: Нед 29 вер, 2019 20:43

airmax78 написав: Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.

Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала. Ну да. Специально обученные люди. Но я, честно говоря, им благодарен - сам бы я не сделал и за год. А с ними все четко, они еще энергетика в паркинге учили как и что надо делать (тот предлагал посадить зарядку на аварийное питание) + счетчик двузонный параметризированный сразу поставили.Я смутно помню тот паркинг. Помню только, что пока до 9го этажа доехал - у меня голова кружиться начала.



я делал за 100$ и месяц времени) ну и шоколадки девочкам шо доки и формы заполняли

правда у меня там задолго до этого завязалось много знакомств) я делал за 100$ и месяц времени) ну и шоколадки девочкам шо доки и формы заполнялиправда у меня там задолго до этого завязалось много знакомств)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.