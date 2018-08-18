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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1874187518761877

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  POSToronnim V написав:... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.


Интересно, а санузлы у них общие ? :mrgreen:
Вопрос непонятный

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Читаю и понимаю что переноска самое удобное.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Самое удобное - это от фонаря.
Вот иногда читаю вас тех кто с МВА и думаю, вы такими дыбилами родились или после МВА стали? Любому нормальному человеку понятно что переноска от столба запитана будет, или на крайняк от той розетки что у нас по периметру дома через каждые 20 метров прикручена для электрогазонокосилки.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Читаю и понимаю что переноска самое удобное.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Самое удобное - это от фонаря.
Вот иногда читаю вас тех кто с МВА и думаю, вы такими дыбилами родились или после МВА стали? Любому нормальному человеку понятно что переноска от столба запитана будет, или на крайняк от той розетки что у нас по периметру дома через каждые 20 метров прикручена для электрогазонокосилки.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

После МБА отупели. Там же всех под одну гребенку стригут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
Чё тут думать, погугли, давно известно что Маск инопланетянин который хочет вернуться домой.

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
Там цена выросла уже до пиз*еца.
От 540кгрн!!!
Я из-за описанных выше пунктов успел купить себе двойной.

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:28

  5396669 написав:
airmax78 написав:
  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
Там цена выросла уже до пиз*еца.
От 540кгрн!!!
Я из-за описанных выше пунктов успел купить себе двойной.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Че-то в самом деле дороговато. Вот где бы я точно покупал машиноместо - это в районе ул. Гоголевской, Дмитриевской, Тургеневской... пытался там на днях запарковаться - это ПЦ. 2 круга навернул и запарковался... метрах в 300 от места к которому ехал.
airmax78
 
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  #<1 ... 1874187518761877
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