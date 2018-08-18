|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:10
zzzzzz написав: POSToronnim V написав:
... Здесь спрашивали за появившиеся из ниоткуда студии в Замковецком от КГС. ... По слухам от аборигенов (заканчивал там ремонт в прошлом месяце), студии - результат перепланировки застройщиком двухуровневых квартир, которые зависли в продажах.
Интересно, а санузлы у них общие ?
Вопрос непонятный
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20286
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:13
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Читаю и понимаю что переноска самое удобное.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Самое удобное - это от фонаря.
Вот иногда читаю вас тех кто с МВА и думаю, вы такими дыбилами родились или после МВА стали? Любому нормальному человеку понятно что переноска от столба запитана будет, или на крайняк от той розетки что у нас по периметру дома через каждые 20 метров прикручена для электрогазонокосилки.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20286
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:17
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Читаю и понимаю что переноска самое удобное.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Самое удобное - это от фонаря.
Вот иногда читаю вас тех кто с МВА и думаю, вы такими дыбилами родились или после МВА стали? Любому нормальному человеку понятно что переноска от столба запитана будет, или на крайняк от той розетки что у нас по периметру дома через каждые 20 метров прикручена для электрогазонокосилки.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
После МБА отупели. Там же всех под одну гребенку стригут.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:19
Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:21
airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
Чё тут думать, погугли, давно известно что Маск инопланетянин который хочет вернуться домой.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20286
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:22
airmax78 написав: 5396669 написав:
Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
Там цена выросла уже до пиз*еца.
От 540кгрн!!!
Я из-за описанных выше пунктов успел купить себе двойной.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:28
5396669 написав: airmax78 написав: 5396669 написав:
Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.
Там цена выросла уже до пиз*еца.
От 540кгрн!!!
Я из-за описанных выше пунктов успел купить себе двойной.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Че-то в самом деле дороговато. Вот где бы я точно покупал машиноместо - это в районе ул. Гоголевской, Дмитриевской, Тургеневской... пытался там на днях запарковаться - это ПЦ. 2 круга навернул и запарковался... метрах в 300 от места к которому ехал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31838
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16413
|2591888
|
|
|8
|7791
|
|
|455
|183601
|
|