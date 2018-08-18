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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1876187718781879>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:01

  airmax78 написав:
  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.

В Покровском Посаде анонсировали мест больше, чем квартир. И их действительно вывалили 1 к 1ому. В итоге неожиданно :mrgreen:
https://pokrovskiy.com.ua/ru/parking/
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:

Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:10

  airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.

Слушайте, когда вы работаете?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:12

  Оранжевый-хит сезона написав:[q
Кудряшова 8, на месте учебки полиции ставят отдел продаж. Модный моп или очередная стена?

какой эконом если это монолит на правом берегу в прицентралье?[/quote]
Династия это что? Монолит в прицентралье
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:15

  hume написав:
  airmax78 написав:
  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.

В Покровском Посаде анонсировали мест больше, чем квартир. И их действительно вывалили 1 к 1ому. В итоге неожиданно :mrgreen:
https://pokrovskiy.com.ua/ru/parking/
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:

Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D

Капец. Честно говоря удивлен. А в Гринвилле, по-моему, вообще 5-уровневый паркинг запланирован. Я считаю Застройщики должны включать стоимость машиноместа в стоимость квартиры. 1-2к - квартира - 1 машиноместо. 3К - квартира - 2 машиноместа и т.д.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:15

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.

Слушайте, когда вы работаете?

Сегодня же воскресенье.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Капец. Честно говоря удивлен. А в Гринвилле, по-моему, вообще 5-уровневый паркинг запланирован. Я считаю Застройщики должны включать стоимость машиноместа в стоимость квартиры. 1-2к - квартира - 1 машиноместо. 3К - квартира - 2 машиноместа и т.д.

Ничего удивительного, мы как-то в Галактике спрашивали что там по паркингу, на что девочка из ОП сказала что строить то его должны, но интереса практически никто к нему не проявляет, поэтому не обещает что он реально будет. Хотя там дома - 25 этажные стены и народу тьма.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:17

  hume написав:Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D

Не - не надо никому. В Ричмонде большая часть кладовок стоит нераспродана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.

Слушайте, когда вы работаете?

Сегодня же воскресенье.

лучше скажи когда ставка ОВГЗ снизится на столько что нерезы перестанут покупать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Слушайте, когда вы работаете?

Сегодня же воскресенье.

лучше скажи когда ставка ОВГЗ снизится на столько что нерезы перестанут покупать?

Не знаю. Но Беня хочет девальвации: https://www.youtube.com/watch?v=tE9N5pQ3vfY
Чего хочет Беня - того хочет Б-г. Поэтому недолго музыке играть.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:
  5396669 написав:Второй будет Миракс))) более 1000 машино мест

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Миракс распродадут. На Глубочицкой негде парковаться от слова совсем. А когда мост запустят, Глубочицкая станет еще более загруженной транспортной артерией.

В Покровском Посаде анонсировали мест больше, чем квартир. И их действительно вывалили 1 к 1ому. В итоге неожиданно :mrgreen:
https://pokrovskiy.com.ua/ru/parking/
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:

Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D
Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
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