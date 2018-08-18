Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:
Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D
airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:
Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D
Капец. Честно говоря удивлен. А в Гринвилле, по-моему, вообще 5-уровневый паркинг запланирован. Я считаю Застройщики должны включать стоимость машиноместа в стоимость квартиры. 1-2к - квартира - 1 машиноместо. 3К - квартира - 2 машиноместа и т.д.
airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
airmax78 написав:Капец. Честно говоря удивлен. А в Гринвилле, по-моему, вообще 5-уровневый паркинг запланирован. Я считаю Застройщики должны включать стоимость машиноместа в стоимость квартиры. 1-2к - квартира - 1 машиноместо. 3К - квартира - 2 машиноместа и т.д.
Ничего удивительного, мы как-то в Галактике спрашивали что там по паркингу, на что девочка из ОП сказала что строить то его должны, но интереса практически никто к нему не проявляет, поэтому не обещает что он реально будет. Хотя там дома - 25 этажные стены и народу тьма.
airmax78 написав:Кстати, смотрю презентацию Starship. Маска спросили, будет ли Тесла разрабатывать роверы для Марса. А он отвечает, что в принципе, Тесла и так может ездить на Марсе, т.к. е-мобилю не нужен кислород... Че-то задумался.
Слушайте, когда вы работаете?
Сегодня же воскресенье.
лучше скажи когда ставка ОВГЗ снизится на столько что нерезы перестанут покупать?
родажа целостного паркинга общей площадью 1411 кв.м. на -4 этаже с возможностью использования под склад, магазин или офис! За детальной информацией обращайтесь по телефону:
Раком, боком, по всем прилегающим дворам разбросаны машины бизнес класа. То есть минус четвертый никому не нужен под домом, а вы про отдельно стоящий девяти этажный в голосухе. Его проще застеклить и сделать офис, или боксы для хранения хлама ( тема крутая, пойдет, внутри камеры все дела), кстати тема:D
Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5). А в чем проблема - неудобство заезда?