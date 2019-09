Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42

5396669 написав: Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).

А в чем проблема - неудобство заезда?



проблема в том шо наши прекрасные соотечественники умеют жить

умеют запитывать битые лифы с копартов, адес и манхаймов через удлинители, брошенные с верхних этажей

умеют парковаться на тротуарах, детских площадках и газонах

а за парковку и паркоместа платят тока лохи, которые жить не умеют

я там чуть выше писал про своего кента, который лет 12 назад думал так же как вы - читали?

хотя канешна есть надежда шо нынешняя молодая и прогрессивная моновласть все и изменит

