Додано: Нед 29 вер, 2019 22:48

Santehnik написав: [

Ничего удивительного, мы как-то в Галактике спрашивали что там по паркингу, на что девочка из ОП сказала что строить то его должны, но интереса практически никто к нему не проявляет, поэтому не обещает что он реально будет. Хотя там дома - 25 этажные стены и народу тьма. Ничего удивительного, мы как-то в Галактике спрашивали что там по паркингу, на что девочка из ОП сказала что строить то его должны, но интереса практически никто к нему не проявляет, поэтому не обещает что он реально будет. Хотя там дома - 25 этажные стены и народу тьма.

Да, мне тоже расказывали, что будет в последней очереди многоэтажный. Я говорю, что нах туда ходить никто не будет, на что был получен ответ, что и им пох тогда. В районе сейчас в рабочее время ад по парковке из за огромного количества офисов, даже Новус сразу себе поставил паркомат и взимает плату не хуже Оушена. + добавится пару тысяч квартир и будет карнавал. В Столице поняли свой промах с многоэтажным паркингом и в Варшавском+ просто от него отказались, вот это молодцы ребята. Вот у кого Никонову учится надо, а то заладил "мы продаём пространство" "мы продаём пространство". "Мы продаём квартиры, остальное ниибёт" Столица групп