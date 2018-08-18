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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1877187818791880>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42

  5396669 написав:Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


проблема в том шо наши прекрасные соотечественники умеют жить
умеют запитывать битые лифы с копартов, адес и манхаймов через удлинители, брошенные с верхних этажей
умеют парковаться на тротуарах, детских площадках и газонах
а за парковку и паркоместа платят тока лохи, которые жить не умеют
я там чуть выше писал про своего кента, который лет 12 назад думал так же как вы - читали?
хотя канешна есть надежда шо нынешняя молодая и прогрессивная моновласть все и изменит
надежды юношей питают тасскать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 вер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вроде в Мираксе не 1500 паркомест, а 500. Это квартир плюс апартаменты будет 1500
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И квартир одеушек на ОЛХ в Мираксе нет по 60+ куе (разве что с огромной терассой и то нереальная хотелка). Однушки сейчас тысяч по 50
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:48

  Santehnik написав:[
Ничего удивительного, мы как-то в Галактике спрашивали что там по паркингу, на что девочка из ОП сказала что строить то его должны, но интереса практически никто к нему не проявляет, поэтому не обещает что он реально будет. Хотя там дома - 25 этажные стены и народу тьма.

Да, мне тоже расказывали, что будет в последней очереди многоэтажный. Я говорю, что нах туда ходить никто не будет, на что был получен ответ, что и им пох тогда. В районе сейчас в рабочее время ад по парковке из за огромного количества офисов, даже Новус сразу себе поставил паркомат и взимает плату не хуже Оушена. + добавится пару тысяч квартир и будет карнавал. В Столице поняли свой промах с многоэтажным паркингом и в Варшавском+ просто от него отказались :mrgreen: , вот это молодцы ребята. Вот у кого Никонову учится надо, а то заладил "мы продаём пространство" "мы продаём пространство". "Мы продаём квартиры, остальное ниибёт" Столица групп
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:51

  hume написав:Вот у кого Никонову учится надо, а то заладил "мы продаём пространство" "мы продаём пространство". "Мы продаём квартиры, остальное ниибёт" Столица групп


фраза года
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:53

  5396669 написав:Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:57

  hume написав:Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.


вы кстати на гс10а паркингом пользовались? я купил паркоместо и даже отделил его и поставил ролетные ворота
но парковался все равно на стилобате перед подъездом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:02

  hume написав:"мы продаём пространство" "мы продаём пространство". "Мы продаём квартиры, остальное ниибёт"
Читаю и удивляюсь - зачем вам всем эти бетоноджунгли?! Под аренду, ладно. Но жить!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:04

  vhata написав:
  hume написав:"мы продаём пространство" "мы продаём пространство". "Мы продаём квартиры, остальное ниибёт"
Читаю и удивляюсь - зачем вам всем эти бетоноджунгли?! Под аренду, ладно. Но жить!


на мальдивы хотим
с мальвинами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:07

  kingkongovets написав:на мальдивы хотим
с мальвинами
дети :)
осторожно, пишу из провинции
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