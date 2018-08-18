RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1877187818791880

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  vhata написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:на дачу гнать самогон и садить огурці)
дача есть?

в Круглике
умница :) теперь можно и медовый.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 06.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:32

  kingkongovets написав:та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)

Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..." :))
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 06.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42

  vhata написав:
  kingkongovets написав:та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)

Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..." :))

поэтому коробочек нужно много
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20290
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 04:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:И квартир одеушек на ОЛХ в Мираксе нет по 60+ куе (разве что с огромной терассой и то нереальная хотелка). Однушки сейчас тысяч по 50
Покажите пожалуйста в продаже дешевле 1К с террасой. Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 04:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:Вроде в Мираксе не 1500 паркомест, а 500. Это квартир плюс апартаменты будет 1500
Наверное вы правы. 5 уровней по +/-100шт.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Пон 30 вер, 2019 04:49, всього редагувалось 1 раз.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 04:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  5396669 написав:Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
В Мираксе там еще тот квест будет (выход то будет, но не в свою секцию - нужно будет как-то переходить из секции В в секцию А). Но толком пока объяснить не могут.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:50

Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
airmax78
 
Повідомлень: 31843
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:53

  airmax78 написав:Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

метро?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16301
З нами з: 09.03.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?


А что кроме цены интересует пересічного?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14756
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:59

  vhata написав:
  kingkongovets написав:та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)

Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..." :))

А что брать? Хочу небольшую квартиру в Анталии - Акурт пишет, что парадайз - там. Друг - отговаривает - говорит, что из его знакомых без потерь из турецкой недвиги еще никто не выходил.
Покупать в Киеве дом? Тоже идея так себе. Влепят рядом Триумф с Бусов Хиллом или, не дай Бог, Медовый какой-нибудь или пусть даже клубный дом на 5 этажей и вся твоя идиллия к чертям собачим.
airmax78
 
Повідомлень: 31843
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3682 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1877187818791880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1640, 1641, 1642
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16415 2592426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 00:49
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183613
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76854)
30.09.2019 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.