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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 23:29
Оранжевый-хит сезона написав: vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
на дачу гнать самогон и садить огурці)
дача есть?
в Круглике
умница
теперь можно и медовый.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 29 вер, 2019 23:32
kingkongovets написав:
та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)
Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..."
)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 29 вер, 2019 23:42
vhata написав: kingkongovets написав:
та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)
Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..."
)
поэтому коробочек нужно много
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Додано: Пон 30 вер, 2019 04:45
Loft написав:И квартир одеушек на ОЛХ в Мираксе нет по 60+ куе (разве что с огромной терассой и то нереальная хотелка). Однушки сейчас тысяч по 50
Покажите пожалуйста в продаже дешевле 1К с террасой.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 04:45
Loft написав:Вроде в Мираксе не 1500 паркомест, а 500. Это квартир плюс апартаменты будет 1500
Наверное вы правы. 5 уровней по +/-100шт.
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Востаннє редагувалось 5396669
в Пон 30 вер, 2019 04:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 04:47
hume написав: 5396669 написав:
Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?
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Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
В Мираксе там еще тот квест будет (выход то будет, но не в свою секцию - нужно будет как-то переходить из секции В в секцию А). Но толком пока объяснить не могут.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:50
Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:53
airmax78 написав:
Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
метро?!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:59
airmax78 написав:Посмотрел обзор Варшавского. Кондеры очень украшают его фасады. И как я понял, именно так и было задумано.
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
А что кроме цены интересует пересічного?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 07:59
vhata написав: kingkongovets написав:
та я тоже устал удивляться
но говорят шо цена - решает
и раз квартира в доме-стене на выселках дороже, чем сталинка в центре - то надо брать и не выё
молодым виднее)
Пусть суетятся, хоть бы ума хватило, эти бетонные коробочки сберечь до пенсии .. "если бы молодость знала..."
)
А что брать? Хочу небольшую квартиру в Анталии - Акурт пишет, что парадайз - там. Друг - отговаривает - говорит, что из его знакомых без потерь из турецкой недвиги еще никто не выходил.
Покупать в Киеве дом? Тоже идея так себе. Влепят рядом Триумф с Бусов Хиллом или, не дай Бог, Медовый какой-нибудь или пусть даже клубный дом на 5 этажей и вся твоя идиллия к чертям собачим.
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