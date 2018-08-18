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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 08:42
Кстати, в продолжение воскресного оффтопа: сегодня пока ехал на работу (6 км всего) насчитал 5 Модел S. Честно говоря сам удивился
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:29
airmax78 написав:
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.
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Santehnik
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:30
Santehnik написав: airmax78 написав:
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.
Как мало людям надо для счастья.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:35
Santehnik написав: airmax78 написав:
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.
Веник это чистый район.
Не знаю людей которые жили бы на ПОХе и не мечтали оттуда свалить.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:42
airmax78 написав: Santehnik написав: airmax78 написав:
А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?
Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.
Как мало людям надо для счастья.
аппетит всегда приходит во время еды - успешные и энергичные люди, те кто все время хочет большего оттуда рано или поздно свалят, а оставшиеся быстро превратят район в гетто - так бывает всегда
а пока новоселы и ожидающие сдачи домов инвесторы в эйфории - все новое, новое метро, новый ремонт, выбор мебели - приятные хлопоты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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