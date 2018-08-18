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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 08:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, в продолжение воскресного оффтопа: сегодня пока ехал на работу (6 км всего) насчитал 5 Модел S. Честно говоря сам удивился
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:30
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:35
Веник это чистый район.
Не знаю людей которые жили бы на ПОХе и не мечтали оттуда свалить.
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:42
аппетит всегда приходит во время еды - успешные и энергичные люди, те кто все время хочет большего оттуда рано или поздно свалят, а оставшиеся быстро превратят район в гетто - так бывает всегда
а пока новоселы и ожидающие сдачи домов инвесторы в эйфории - все новое, новое метро, новый ремонт, выбор мебели - приятные хлопоты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:43
лесной тоже чистый, но все мои друзья детства, кто хоть чего то достиг в жизни оттуда сдрыснули
даже те, кто купил там квартиры в двух новых домах (там их всего два) шоп быть поближе к родителям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57
Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка?
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давай зайдем с другой стороны. А шо еще надо? Лес и озеро под боком, можно на выходные на шашлыч сходить. ТРЦ есть шоб развлечений найти или там после работы зайти в фудкорт поесть... до центра за 20 минут доехать можно на метро без пробок и главное давок потому что линия будет пустой.
Народ то у нас простой, ему много и не надо)
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:09
airmax78
А что брать? Хочу небольшую квартиру в Анталии - Акурт пишет, что парадайз - там. Друг - отговаривает - говорит, что из его знакомых без потерь из турецкой недвиги еще никто не выходил.
Так а почему бы и не взять, там в новом комплексе, который сдается в 21 году, 1+1 от 60 тыс евро. 40% сразу, и потом рассрочка на 2 года.
Инфраструктурно очень хороший комплекс. Застройщик тоже именитый, так что есть шанс, что если цена не вырастет, но минимум и не упадет (т.к. мейнтенанс+качество строительства).
Но, вообще, решать вам.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:10
заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование
краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги
вот тут подробнее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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