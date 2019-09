Додано: Пон 30 вер, 2019 09:42

airmax78 написав: Santehnik написав: airmax78 написав: А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК? А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.

По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана. Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.

Как мало людям надо для счастья. Как мало людям надо для счастья.



аппетит всегда приходит во время еды - успешные и энергичные люди, те кто все время хочет большего оттуда рано или поздно свалят, а оставшиеся быстро превратят район в гетто - так бывает всегда

а пока новоселы и ожидающие сдачи домов инвесторы в эйфории - все новое, новое метро, новый ремонт, выбор мебели - приятные хлопоты аппетит всегда приходит во время еды - успешные и энергичные люди, те кто все время хочет большего оттуда рано или поздно свалят, а оставшиеся быстро превратят район в гетто - так бывает всегдаа пока новоселы и ожидающие сдачи домов инвесторы в эйфории - все новое, новое метро, новый ремонт, выбор мебели - приятные хлопоты

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.