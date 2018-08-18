kingkongovets написав:

шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом,

я вам уже давно говорилпотом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища