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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1879188018811882>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в продолжение воскресного оффтопа: сегодня пока ехал на работу (6 км всего) насчитал 5 Модел S. Честно говоря сам удивился
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:30

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.

Как мало людям надо для счастья.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:35

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.

Веник это чистый район.
Не знаю людей которые жили бы на ПОХе и не мечтали оттуда свалить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:42

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:
  airmax78 написав:А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.

Как мало людям надо для счастья.


аппетит всегда приходит во время еды - успешные и энергичные люди, те кто все время хочет большего оттуда рано или поздно свалят, а оставшиеся быстро превратят район в гетто - так бывает всегда
а пока новоселы и ожидающие сдачи домов инвесторы в эйфории - все новое, новое метро, новый ремонт, выбор мебели - приятные хлопоты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:43

  UA написав:Веник это чистый район.
Не знаю людей которые жили бы на ПОХе и не мечтали оттуда свалить.


лесной тоже чистый, но все мои друзья детства, кто хоть чего то достиг в жизни оттуда сдрыснули
даже те, кто купил там квартиры в двух новых домах (там их всего два) шоп быть поближе к родителям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57

  kingkongovets написав:
я вам уже давно говорил шо организовать зарядку - не проблема, с тогда еще киевэнерго это все решалось за сотку бакинских, я первую себе в гараже поставил еще в 2013ом, потом еще несколько на объектах по просьбе арендаторов - лифов в городе дохренища

Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как мало людям надо для счастья.

Давай зайдем с другой стороны. А шо еще надо? Лес и озеро под боком, можно на выходные на шашлыч сходить. ТРЦ есть шоб развлечений найти или там после работы зайти в фудкорт поесть... до центра за 20 минут доехать можно на метро без пробок и главное давок потому что линия будет пустой.
Народ то у нас простой, ему много и не надо)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:09

airmax78
А что брать? Хочу небольшую квартиру в Анталии - Акурт пишет, что парадайз - там. Друг - отговаривает - говорит, что из его знакомых без потерь из турецкой недвиги еще никто не выходил.

Так а почему бы и не взять, там в новом комплексе, который сдается в 21 году, 1+1 от 60 тыс евро. 40% сразу, и потом рассрочка на 2 года.

Инфраструктурно очень хороший комплекс. Застройщик тоже именитый, так что есть шанс, что если цена не вырастет, но минимум и не упадет (т.к. мейнтенанс+качество строительства).

Но, вообще, решать вам.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:10

  Vadim V написав:]Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка? :mrgreen:


заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование
краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги
вот тут подробнее

https://autogeek.com.ua/zaryadka-elektr ... kazhetsya/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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