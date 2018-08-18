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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1879188018811882

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 241
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:38

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка? :mrgreen:


заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование
краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги
вот тут подробнее

https://autogeek.com.ua/zaryadka-elektr ... kazhetsya/

Об этом можете подробнее?
п.с. я понял что это для собственного потребления , но с такой надписью напряжение при зарядке стабилизируется на вводе. :roll:
п.п.с. у меня в ЖК соседи во встроенных гаражах Ниссаны заряжают из обычной розетки на 25 А.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:49

  Vadim V написав:Об этом можете подробнее?
.


меня уже когда то чумил прохожий за оффтоп после того как я выложил ссылку на зарядное оборудование - и был прав)
погуглите - тема обширная, много писать лень да и оффтопить не хочется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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