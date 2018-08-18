Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vadim V написав:Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка?
заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги вот тут подробнее
Об этом можете подробнее? п.с. я понял что это для собственного потребления , но с такой надписью напряжение при зарядке стабилизируется на вводе. п.п.с. у меня в ЖК соседи во встроенных гаражах Ниссаны заряжают из обычной розетки на 25 А.