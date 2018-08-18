Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vadim V написав:Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка?
заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги вот тут подробнее
Об этом можете подробнее? п.с. я понял что это для собственного потребления , но с такой надписью напряжение при зарядке стабилизируется на вводе. п.п.с. у меня в ЖК соседи во встроенных гаражах Ниссаны заряжают из обычной розетки на 25 А.
hume написав:Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
вы кстати на гс10а паркингом пользовались? я купил паркоместо и даже отделил его и поставил ролетные ворота но парковался все равно на стилобате перед подъездом
Тоже парковал там же. Но практически всегда места находились. Даже когда приезжал ночью. Кстати, практически у всех кто поставил ролетные ворота внутри выведены розетки. То есть сейчас в оазисе уже не подземный паркинг, а электрифицированные подземные гаражи, как в желтых домах на г Сталинграда 12
Продажа загородного дома для большой семьи вблизи Киева. Проект "Шато". Село Нижняя Дубечня - Вышгородский район, 15-20 минут езды от Оболони. По техпаспорту 420 кв.м. без учета подвала и мансарды (с учетом- 850 кв.м). - 1 га земли под застройку, сад с фруктовыми деревьями, - На участке своё родниковое озеро с рыбой. Лучшее место для отдыха летом. - Отдельные спальные комнаты, столовая сан.узлы. полы с подогревом. - В доме гараж на два авто, бассейн (без оборудования), горячая, холодная вода, отопление, газ. - Дом новый, введен в эксплуатацию. - Охрана. Можно рассматривать как клубный дом - есть место под строительство еще нескольких домов на участке. Рядом лес, р.Десна и Днепр, Киевское море. Собственник. Стоимость: 395000$ Торг
9й этаж 9ти этажки-гостинки (жарко летом, холодно зимой, может течь)в двухчасовой пешей дальности от метро, без ремонта, вдали от учебных заведений, требует ИМХО недюжинных усилий для сдачи вообще за любые деньги. ЗЫ На Оболони бы забрали. В юные годы я снимал нечто подобное на Северной
hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа Варшавский +
Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету. Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))