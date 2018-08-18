RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1880188118821883>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 242
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:38

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Шо значит организовал зарядку ? , простым языком - получил больше выделенной мощности и соответственно установили выше номинал вводного автомата и зелёной краской на стене написал - ЭКО зарядка? :mrgreen:


заключил дополнительные договоры с дтэк (киевэнерго), провел кабель и установил оборудование
краской никто ничего не писал - зарядки для собственного использования и использования арендаторами нежилых объектов для своих авто по их просьбе и за их деньги
вот тут подробнее

https://autogeek.com.ua/zaryadka-elektr ... kazhetsya/

Об этом можете подробнее?
п.с. я понял что это для собственного потребления , но с такой надписью напряжение при зарядке стабилизируется на вводе. :roll:
п.п.с. у меня в ЖК соседи во встроенных гаражах Ниссаны заряжают из обычной розетки на 25 А.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 23.05.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:49

  Vadim V написав:Об этом можете подробнее?
.


меня уже когда то чумил прохожий за оффтоп после того как я выложил ссылку на зарядное оборудование - и был прав)
погуглите - тема обширная, много писать лень да и оффтопить не хочется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 05.06.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47

  kingkongovets написав:
  hume написав:Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.


вы кстати на гс10а паркингом пользовались? я купил паркоместо и даже отделил его и поставил ролетные ворота
но парковался все равно на стилобате перед подъездом

Тоже парковал там же. Но практически всегда места находились. Даже когда приезжал ночью. Кстати, практически у всех кто поставил ролетные ворота внутри выведены розетки. То есть сейчас в оазисе уже не подземный паркинг, а электрифицированные подземные гаражи, как в желтых домах на г Сталинграда 12
hume
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 27.12.12
Подякував: 526 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:47

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Об этом можете подробнее?
.


меня уже когда то чумил прохожий за оффтоп после того как я выложил ссылку на зарядное оборудование - и был прав)
погуглите - тема обширная, много писать лень да и оффтопить не хочется

Имел ввиду не это а то что в 2013 три фазы за 100 баксов? Не верю. :)
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 23.05.14
Подякував: 462 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продажа загородного дома для большой семьи вблизи Киева. Проект "Шато".
Село Нижняя Дубечня - Вышгородский район, 15-20 минут езды от Оболони.
По техпаспорту 420 кв.м. без учета подвала и мансарды (с учетом- 850 кв.м).
- 1 га земли под застройку, сад с фруктовыми деревьями,
- На участке своё родниковое озеро с рыбой. Лучшее место для отдыха летом.
- Отдельные спальные комнаты, столовая сан.узлы. полы с подогревом.
- В доме гараж на два авто, бассейн (без оборудования), горячая, холодная вода, отопление, газ.
- Дом новый, введен в эксплуатацию.
- Охрана.
Можно рассматривать как клубный дом - есть место под строительство еще нескольких домов на участке.
Рядом лес, р.Десна и Днепр, Киевское море. Собственник.
Стоимость: 395000$ Торг
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20291
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:59

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:А с чем, кроме цены, когда-то был связан ажиотаж вокруг этого ЖК?

Там 3 фактора: еще не засраный район, будушее метро под боком и огромный ТРЦ.
По сути это лайт версия Позняков будет, только без вонючки и Бажана.

Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа
Варшавский +
Зображення
Диброва
Зображення
Кристер град это, ммм..изюминка
Зображення

Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ
hume
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 27.12.12
Подякував: 526 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подскажите, кто в ТЕМЕ аренды, вот такой шлачок, если подшаманить санузел, баксов 300 даст в аренде?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... b9f8f353ec
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4205
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:30

  trololo написав:подскажите, кто в ТЕМЕ аренды, вот такой шлачок, если подшаманить санузел, баксов 300 даст в аренде?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... b9f8f353ec

9й этаж 9ти этажки-гостинки (жарко летом, холодно зимой, может течь)в двухчасовой пешей дальности от метро, без ремонта, вдали от учебных заведений, требует ИМХО недюжинных усилий для сдачи вообще за любые деньги.
ЗЫ На Оболони бы забрали. В юные годы я снимал нечто подобное на Северной :)
sequence
 
Повідомлень: 2914
З нами з: 29.12.15
Подякував: 341 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа
Варшавский +

Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да :)
У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету.
Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))
Santehnik
 
Повідомлень: 85
З нами з: 17.05.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:46

  trololo написав:подскажите, кто в ТЕМЕ аренды, вот такой шлачок, если подшаманить санузел, баксов 300 даст в аренде?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... b9f8f353ec


подобная, с "космет. ремонтом",тож 9-й этаж, 2ост. от м. левобережная, сдаётся то ли 6, то ли 6500.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1880188118821883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1641, 1642, 1643
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16422 2593078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:11
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7803
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15118)
30.09.2019 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.