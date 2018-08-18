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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1880188118821883

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 242
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56

  Santehnik написав:
  hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа
Варшавский +

Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да :)
У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету.
Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))

Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00

  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
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Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:04

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
Зображення

Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.


у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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