Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа Варшавский +
Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету. Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))
Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.