Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56
Santehnik написав: hume написав:
Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа
Варшавский +
Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да
У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету.
Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))
Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.
hume
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00
hume написав:
Кристер град это, ммм..изюминка
Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
airmax78
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:04
airmax78 написав: hume написав:
Кристер град это, ммм..изюминка
Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:43
hume написав:
Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.
Пятый квартал забыл, это еще где-то 700 квартир.
hume написав:
без единой парковки.
Учли ошибки Галактики где тот платный паркинг никому не нужен )) в Варшавских (обоих) все надеятся на парковку Ретровилля, хотя что-то мне подсказывает что они догадаются сделать его платным.
Santehnik
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Додано: Пон 30 вер, 2019 14:59
trololo написав: airmax78 написав:
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид
Депрессия начинается от одной этой фотки.
Кстати, я понял зачем эти красные прямоугольники на разной высоте - это создание оптической иллюзии "разноэтажности" в 26-этажной стене.
airmax78
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:25
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид
Депрессия начинается от одной этой фотки.
Кстати, я понял зачем эти красные прямоугольники на разной высоте - это создание оптической иллюзии "разноэтажности" в 26-этажной стене.
У кого-то депрессия, а кому-то в съемной однухе с двумя детьми жить надоело (я не про себя, если что). Сотрудница купила треху в 17-м, что-то около 40-ка куе. Тоже довольна покупкой.
gonchik74
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:45
А как они в этом Кристере кондеры вешают? Прямо в сканрок врезаются?
airmax78
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