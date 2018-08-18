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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1881188218831884>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 242
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:56

  Santehnik написав:
  hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа
Варшавский +

Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да :)
У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету.
Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))

Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00

  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
Зображення

Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:04

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
Зображення

Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.


у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.

Пятый квартал забыл, это еще где-то 700 квартир.
  hume написав:без единой парковки.

Учли ошибки Галактики где тот платный паркинг никому не нужен )) в Варшавских (обоих) все надеятся на парковку Ретровилля, хотя что-то мне подсказывает что они догадаются сделать его платным.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:59

  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.


у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид

Депрессия начинается от одной этой фотки.
Кстати, я понял зачем эти красные прямоугольники на разной высоте - это создание оптической иллюзии "разноэтажности" в 26-этажной стене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:25

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.


у меня друг трешку взял когда то пашиссот, доволен. последние єтажи, вид

Депрессия начинается от одной этой фотки.
Кстати, я понял зачем эти красные прямоугольники на разной высоте - это создание оптической иллюзии "разноэтажности" в 26-этажной стене.

У кого-то депрессия, а кому-то в съемной однухе с двумя детьми жить надоело (я не про себя, если что). Сотрудница купила треху в 17-м, что-то около 40-ка куе. Тоже довольна покупкой.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А как они в этом Кристере кондеры вешают? Прямо в сканрок врезаются?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:38

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.

а як беруть хрущі/сталінки під посуточну оренду в центрі? :roll: ... особливо доставляють огляди таких хат на ютубі (від іноземців), букають типу заряджені апартаменти в центрі Києва, а там потім сюрпризи у вигляді трешаків в мопах та дворах, і конфуз як в таких контрастах можна жити, європейська столиця :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:51

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
Зображення

Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.


Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Он воно як буває





"Процесс предподагает:

1. Забронировать квартиру на 1 месяц.
Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры.
+ :
•звучит солидно;
•начинается волнительная суета;
•создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".

-:
• неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг;
• стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП;
• недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо";
• договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться;
• интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок;
• игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре;
• в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.

2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.

3. Вы просите показать все документы на стройку.
Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.

4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру".
Очень умелое выражение.
Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно.
По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".


Всім процвітання!
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