Додано: Пон 30 вер, 2019 17:10

Он воно як буває











"Процесс предподагает:



1. Забронировать квартиру на 1 месяц.

Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры.

+ :

•звучит солидно;

•начинается волнительная суета;

•создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".



-:

• неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг;

• стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП;

• недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо";

• договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться;

• интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок;

• игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре;

• в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.



2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.



3. Вы просите показать все документы на стройку.

Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.



4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру".

Очень умелое выражение.

Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно.

По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".





Всім процвітання!

Всім процвітання!