Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Лайт версия это Варшавский. Дальше застройка идёт типа Варшавский +
Лайт версия в первую очередь потому что меньше, а по формату застройки вполне ПОХ, да У плюсов этажность выше, но домов меньше. Между ними и обычным Варшавским по плотности разницы особо нету. Кристер Град это местные круши, памятник великому урбанизму 21 века, особенно классно там вечером))
Варшавский около 2200 квартир, варшавский плюс более 4000, аппетит к ребятам пришел. 4000 квартир с закрытым двором без единой парковки.
hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
а як беруть хрущі/сталінки під посуточну оренду в центрі? ... особливо доставляють огляди таких хат на ютубі (від іноземців), букають типу заряджені апартаменти в центрі Києва, а там потім сюрпризи у вигляді трешаків в мопах та дворах, і конфуз як в таких контрастах можна жити, європейська столиця
Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ
Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.
Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос). Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
1. Забронировать квартиру на 1 месяц. Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры. + : •звучит солидно; •начинается волнительная суета; •создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".
-: • неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг; • стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП; • недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо"; • договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться; • интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок; • игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре; • в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.
2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.
3. Вы просите показать все документы на стройку. Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.
4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру". Очень умелое выражение. Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно. По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".