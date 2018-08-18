Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.