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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1881188218831884

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 242
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:13

  Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту :D

Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:27

Кабмин планирует ежегодно сокращать количество аварийного жилья на 2%

Министерство развития общин и территорий Украины планирует предложить механизм комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в стране с целью ежегодного сокращения количества объектов аварийного жилья минимум на 2%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Предложим действенный механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. В результате мы хотим, чтобы каждый год количество объектов аварийного жилья уменьшалось по крайней мере на 2%", - говорится в опубликованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186).

В документе отмечается, что министерство стремится достичь показателя удовлетворения граждан существующими жилищными условиями на уровне 80% (сейчас - 43%).

Так, для граждан, проживающих в многоквартирных домах, планируется усовершенствовать механизмы управления, в том числе установить порядок передачи безвозмездно в их собственность земельных участков под домами.

"Для граждан, которые находятся в поисках своего собственного жилья, мы планируем увеличить доступность строительства нового жилья за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшение административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)", - отмечается в документе.

Кроме того, министерство планирует усовершенствовать механизм работы рынка аренды жилья и пересмотреть существующие бюджетные жилищные программы с целью смещения государственной помощи в сторону наиболее социально незащищенных слоев населения.

Предполагается также юридически урегулировать проживание граждан в общежитиях.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:43

  airmax78 написав:
  Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту :D

Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.


Абы не шлачог, и не дорого
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:50

  trololo написав:подскажите, кто в ТЕМЕ аренды, вот такой шлачок, если подшаманить санузел, баксов 300 даст в аренде?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... b9f8f353ec

нет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
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Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.

Пипл хавает (с)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
Loft написав:И квартир одеушек на ОЛХ в Мираксе нет по 60+ куе (разве что с огромной терассой и то нереальная хотелка). Однушки сейчас тысяч по 50
Покажите пожалуйста в продаже дешевле 1К с террасой. Зображення

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Я имел в виду обычные, не с террасой. Те хотелки за терассу - вообще не от мира сего. Можно много чего хотеть, но где найти дурака, который эти хотелки оплатит !?
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Loft
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
hume написав:
  5396669 написав:Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
В Мираксе там еще тот квест будет (выход то будет, но не в свою секцию - нужно будет как-то переходить из секции В в секцию А). Но толком пока объяснить не могут.

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Я в свое время взял секцию А и не парюсь :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня катался по Венику. Просторно там. Строить и строить.

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Оранжевый-хит сезона
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