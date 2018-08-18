Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос). Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.
Кабмин планирует ежегодно сокращать количество аварийного жилья на 2%
Министерство развития общин и территорий Украины планирует предложить механизм комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в стране с целью ежегодного сокращения количества объектов аварийного жилья минимум на 2%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Предложим действенный механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. В результате мы хотим, чтобы каждый год количество объектов аварийного жилья уменьшалось по крайней мере на 2%", - говорится в опубликованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186).
В документе отмечается, что министерство стремится достичь показателя удовлетворения граждан существующими жилищными условиями на уровне 80% (сейчас - 43%).
Так, для граждан, проживающих в многоквартирных домах, планируется усовершенствовать механизмы управления, в том числе установить порядок передачи безвозмездно в их собственность земельных участков под домами.
"Для граждан, которые находятся в поисках своего собственного жилья, мы планируем увеличить доступность строительства нового жилья за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшение административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)", - отмечается в документе.
Кроме того, министерство планирует усовершенствовать механизм работы рынка аренды жилья и пересмотреть существующие бюджетные жилищные программы с целью смещения государственной помощи в сторону наиболее социально незащищенных слоев населения.
Предполагается также юридически урегулировать проживание граждан в общежитиях.
Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос). Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.