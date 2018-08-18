Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кабмин планирует ежегодно сокращать количество аварийного жилья на 2%
Министерство развития общин и территорий Украины планирует предложить механизм комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в стране с целью ежегодного сокращения количества объектов аварийного жилья минимум на 2%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Предложим действенный механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. В результате мы хотим, чтобы каждый год количество объектов аварийного жилья уменьшалось по крайней мере на 2%", - говорится в опубликованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186).
В документе отмечается, что министерство стремится достичь показателя удовлетворения граждан существующими жилищными условиями на уровне 80% (сейчас - 43%).
Так, для граждан, проживающих в многоквартирных домах, планируется усовершенствовать механизмы управления, в том числе установить порядок передачи безвозмездно в их собственность земельных участков под домами.
"Для граждан, которые находятся в поисках своего собственного жилья, мы планируем увеличить доступность строительства нового жилья за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшение административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)", - отмечается в документе.
Кроме того, министерство планирует усовершенствовать механизм работы рынка аренды жилья и пересмотреть существующие бюджетные жилищные программы с целью смещения государственной помощи в сторону наиболее социально незащищенных слоев населения.
Предполагается также юридически урегулировать проживание граждан в общежитиях.
Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос). Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.
1. Забронировать квартиру на 1 месяц. Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры. + : •звучит солидно; •начинается волнительная суета; •создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".
-: • неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг; • стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП; • недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо"; • договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться; • интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок; • игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре; • в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.
2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.
3. Вы просите показать все документы на стройку. Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.
4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру". Очень умелое выражение. Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно. По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".
1. Забронировать квартиру на 1 месяц. Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры. + : •звучит солидно; •начинается волнительная суета; •создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".
-: • неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг; • стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП; • недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо"; • договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться; • интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок; • игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре; • в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.
2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.
3. Вы просите показать все документы на стройку. Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.
4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру". Очень умелое выражение. Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно. По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".
Всім процвітання!
Чтоб долб0ёбы не бронировали по 10 квартир. Ничего криминального не вижу, тем более, что гривночки отдают, якобы. Ну вот так смарт плазы продают. Просто человек так красиво расписал , лучше б так расписывали после посещения офисов войцеховского. ПС Сумма растёт, начинали с 10 кгрн, вот дошли до 1% от стоимости