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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1881188218831884>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 242
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:27

Кабмин планирует ежегодно сокращать количество аварийного жилья на 2%

Министерство развития общин и территорий Украины планирует предложить механизм комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в стране с целью ежегодного сокращения количества объектов аварийного жилья минимум на 2%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Предложим действенный механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. В результате мы хотим, чтобы каждый год количество объектов аварийного жилья уменьшалось по крайней мере на 2%", - говорится в опубликованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186).

В документе отмечается, что министерство стремится достичь показателя удовлетворения граждан существующими жилищными условиями на уровне 80% (сейчас - 43%).

Так, для граждан, проживающих в многоквартирных домах, планируется усовершенствовать механизмы управления, в том числе установить порядок передачи безвозмездно в их собственность земельных участков под домами.

"Для граждан, которые находятся в поисках своего собственного жилья, мы планируем увеличить доступность строительства нового жилья за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшение административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)", - отмечается в документе.

Кроме того, министерство планирует усовершенствовать механизм работы рынка аренды жилья и пересмотреть существующие бюджетные жилищные программы с целью смещения государственной помощи в сторону наиболее социально незащищенных слоев населения.

Предполагается также юридически урегулировать проживание граждан в общежитиях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:43

  airmax78 написав:
  Viktor написав:Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту :D

Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.


Абы не шлачог, и не дорого
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:50

  trololo написав:подскажите, кто в ТЕМЕ аренды, вот такой шлачок, если подшаманить санузел, баксов 300 даст в аренде?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... b9f8f353ec

нет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристер град это, ммм..изюминка
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Где же лайт, и это только осваивать начинают. Да такими темпами район так же завоняется как и ПОХ

Ну как, пля, такое можно покупать? Даже под аренду.

Пипл хавает (с)
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
Loft написав:И квартир одеушек на ОЛХ в Мираксе нет по 60+ куе (разве что с огромной терассой и то нереальная хотелка). Однушки сейчас тысяч по 50
Покажите пожалуйста в продаже дешевле 1К с террасой. Зображення

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я имел в виду обычные, не с террасой. Те хотелки за терассу - вообще не от мира сего. Можно много чего хотеть, но где найти дурака, который эти хотелки оплатит !?
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Loft
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:
hume написав:
  5396669 написав:Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
В Мираксе там еще тот квест будет (выход то будет, но не в свою секцию - нужно будет как-то переходить из секции В в секцию А). Но толком пока объяснить не могут.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я в свое время взял секцию А и не парюсь :)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня катался по Венику. Просторно там. Строить и строить.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:02

  Первый написав:Он воно як буває





"Процесс предподагает:

1. Забронировать квартиру на 1 месяц.
Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры.
+ :
•звучит солидно;
•начинается волнительная суета;
•создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".

-:
• неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг;
• стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП;
• недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо";
• договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться;
• интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок;
• игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре;
• в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.

2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.

3. Вы просите показать все документы на стройку.
Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.

4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру".
Очень умелое выражение.
Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно.
По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".


Всім процвітання!
:cry:
И тот баян/развод имеет место в Киеве 2019 года?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:08

  Первый написав:Он воно як буває





"Процесс предподагает:

1. Забронировать квартиру на 1 месяц.
Для подготовки документов со стороны Продавца и для окончательного решения со стороны Покупателя (плюс привести все необходимые документы в порядок). Цена вопроса: 1% от стоимости выбранной квартиры.
+ :
•звучит солидно;
•начинается волнительная суета;
•создаётся иллюзия что "всё будет хорошо, квартиры итак быстро уходят, ваш выбор правильный шаг".

-:
• неожиданно оказывается, что Договора Бронирования - не будет, а вместо него дают на подпись Договор оказания информационных услуг;
• стороною договора "инфо услуг" выступает не застройщик, не Фонд, не КУА, не генподрадчик и даже! не девелопер проекта, а...просто абсолютно левый ФОП;
• недоумение снимают умелым "чёсом" о том, что этот ФОП - сама Коммерческий Директор(ша) А-Development и это "так надо";
• договор с ФОПом подписывает не сама "наша Ком.Директрисса", а девочка, по доверенности на простом листике. Текст Доверенности - ни о чём, бери что дают, делай шо хош. Нотариально? - что вы, кто ж об этом заморачивается. Это же ФОП, зачем на такое тратиться;
• интерес к любым деталям сглаживают отсылкой на пункт Договора инфо услуг, где указано, что этот 1% сразу же вернут, как только будет подписан Договор на квартиру в месячный срок;
• игра слов о "месячном сроке" где вы - думаете о договоре на квартиру, а в ФОП - точно подразумевают, что вы не увидите денег ранее чем 2 месяца (1 мес на подготовку и подписание и +1 месяц /тот самый "через один месяц"/ на возврат "залога), и тем более что сам механизм 1+1мес уже записан в договоре;
• в итоге оказывается, что внести 1% нужно...налом! Да-да, 2019 год, хол стильные кресла, рендеры новостроя, интересный комплекс, интернетбанкинг, смарткарты и смартфоны у каждого покупателя, Приват24/Альфа-онлайн/МоноБанк но, упс: мало того, что Договор инфоуслуг ни о чём, так ещё и с внесением 30-40тыс гривен в обмен на Приходный ордер от ФОП.

2.Далее вы предоставляете все свои данные. Притом, что никто с вами договор об их предоставлении, хранении, распространении и использовании - не подписывал и не собирается подписывать.

3. Вы просите показать все документы на стройку.
Вам показывают копии, но фотографировать - нельзя, копию - не дают. И это взамен на 1600-1800$/метр при котдоване. Если клиент не сговорчив, ему показывают страничку сайта, где выложена цветная копия Дозвіла на початок буд.робіт. Нам скрывать нечего, часть - в открытом доступе, часть - тут, вот, смотрите.

4. Через некоторое время предлагают "ознакомиться с вашим готовым договором на квартиру".
Очень умелое выражение.
Потому, что саму квартиру никто вам не предлагает купить, но звучит очень убедительно.
По-факту предлагают "Попередниій договір купівлі-продажу квартири".


Всім процвітання!
:cry:

Чтоб долб0ёбы не бронировали по 10 квартир. Ничего криминального не вижу, тем более, что гривночки отдают, якобы. Ну вот так смарт плазы продают. Просто человек так красиво расписал :D , лучше б так расписывали после посещения офисов войцеховского.
ПС
Сумма растёт, начинали с 10 кгрн, вот дошли до 1% от стоимости
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:
5396669 написав:
hume написав:[quote="4758457:5396669"]Вот блин... А я себе взял паркинг на 4 этаже (всего 5).
А в чем проблема - неудобство заезда?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Заезд полбеды, не удобно использовать без прямого входа/выхода/лифта.
В Мираксе там еще тот квест будет (выход то будет, но не в свою секцию - нужно будет как-то переходить из секции В в секцию А). Но толком пока объяснить не могут.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я в свое время взял секцию А и не парюсь :)[/quote]Я тоже, но как раз из паркинга в секцию А не попасть сразу!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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