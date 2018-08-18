А в этой статье украина на предпоследнем с конца месте -5,45%
https://news.finance.ua/ru/news/-/45609 ... e-v-evrope
Или тут фактор отличия КРЖН от остальной страны?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в этой статье украина на предпоследнем с конца месте -5,45%
https://news.finance.ua/ru/news/-/45609 ... e-v-evrope
Или тут фактор отличия КРЖН от остальной страны?
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:57
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
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