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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:47
А в этой статье украина на предпоследнем с конца месте -5,45%https://news.finance.ua/ru/news/-/45609 ... e-v-evrope
Или тут фактор отличия КРЖН от остальной страны?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:57
airmax78 написав: Viktor написав:
Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:43
Sanna написав:
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
Там будет новый инновационный район типа юнит хоум, будут работать не выезжая за пределы. Тем более если что, то дбк стеной может полностью весь район оградить, будет не хуже боевых дронов юнита.
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hume
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:45
Sanna написав: airmax78 написав: Viktor написав:
Я, конечно же, понимаю, что Вы необычайный эстет и располагаете достаточно толстым кошельком (по укр. меркам), но на любой товар находится свой покупатель. Кому-то подавай, как минимум, Фольксваген, а кому-то и Киа подойдет (а может и знаменитый Деу Ланос).
Все Ваши замечания относительно экстерьера домов классов Эконом и Эконом+ выглядят, по меньшей мере, не к месту
Ну это не эконом. Это какой-то гетто-строй. Эконом - это то что на Борщаге строят, в Бучах и Ирпенях. 5-8-10 этажей. А это - реальное гетто создается. Такое впечатление, что у нас не депопуляция, а наоборот, бум рождаемости и на Венике надо расселить 100500 миллионов человек, иначе они останутся без крыши над головой и замерзнут в землянках.
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
ну типа метро строят
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:57
Оранжевый-хит сезона написав: Sanna написав:
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
ну типа метро строят
А жителю веника шлагбаум на выезд на личном автотранспорте в центр. Я если в 8 выезжаю то вместо 20 минут до Лукьновки от пл Шевченко час с копейками могу добираться. Фрунзе одна сплошная пробка. А если к Нивкам то тоже Шербаковская такой же случай. Кроме того станция Мостицкая расположена "очень" удачно в частной застройке и там ул. Белицкая очень узкая. Еще то добирание до метро будет.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45
hume написав: Sanna написав:
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
Там будет новый инновационный район типа юнит хоум, будут работать не выезжая за пределы. Тем более если что, то дбк стеной может полностью весь район оградить, будет не хуже боевых дронов юнита.
Читаю чат варшавского. Прям сейчам Мегасрач по парковке между "Я же мать", собачатниками и автомобилистами. Ржу
Всім процвітання!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:03
Первый написав: hume написав: Sanna написав:
Выехать с виноградаря в центр уже сейчас полный треш. Пробки и тянучки. Что будет дальше даже не представляю...
Там будет новый инновационный район типа юнит хоум, будут работать не выезжая за пределы. Тем более если что, то дбк стеной может полностью весь район оградить, будет не хуже боевых дронов юнита.
Читаю чат варшавского. Прям сейчам Мегасрач по парковке между "Я же мать", собачатниками и автомобилистами. Ржу
Всім процвітання!
Подпишите туда Максимка он их сведёт с ума)
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:18
Шоб в пробках не стоять только Свитлопарк, проблема только в том что это единственный его плюс, все остальное - сплошные минусы ))
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:59
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
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