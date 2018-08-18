Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 23:12
Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:24
ХЗ, наверное.
Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.
Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.
Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...
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