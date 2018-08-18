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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1883188418851886>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 243
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
31
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:12

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?

Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:24

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?

Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.


ХЗ, наверное.

Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.

Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.

Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевский рынок недвижимости лихорадит. Работа одного из крупнейших столичных застройщиков — компании Укрбуд, которая занимается строительством 26 комплексов в столице, была на грани остановки. Экс-совладелец компании Укрбуд Девелопмент Максим Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имена которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках
https://biz.nv.ua/consmarket/ukrbud-pro ... 44756.html
Sanna
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?

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Ты же двумя сообщениями выше о вторичке говорил.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наверное уже не получится с Медовым. Осталась одна квартира на 24 этаже.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:21

  Santehnik написав:Шоб в пробках не стоять только Свитлопарк, проблема только в том что это единственный его плюс, все остальное - сплошные минусы ))

Вопрос стоит не "стоять ли в пробке?", а "как долго стоять в пробке?"
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:[quote="4759348:Оранжевый-хит сезона"]По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?

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Ты же двумя сообщениями выше о вторичке говорил.[/quote]Ты тупой? Прочитай ещё раз шевеля губами.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:38

  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

В смысле "свежую"?
Времён Юща-Фёдорыча монолит или силикат конца 90х тоже подойдёт? С какого года постройки будет вторичка ликвидна?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.

В смысле "свежую"?
Времён Юща-Фёдорыча монолит или силикат конца 90х тоже подойдёт? С какого года постройки будет вторичка ликвидна?
С 2011 года

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Оранжевый-хит сезона
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