Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:12
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
airmax78
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Додано: Пон 30 вер, 2019 23:24
airmax78 написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Продавать убитые трехи - это в тренде. Чтобы заработать - надо идти против тренда, как Влад - покупать убитые трехи.
ХЗ, наверное.
Это явно не лучший вариант для покупки (низкая ликвидность и гемор в дальнейшем), но на моменте наверное даст доходность выше среднего, если покомнатно сдавать.
Я вообще сейчас не вижу инструментов с приемлемой доходностью (хотя бы 15%), я в шоке сколько дармового бабла в стране и в мире.
Но учитывая что берем курс на дорожай (парад планет, помните) - то может и нужно еще покупать, хз...
investorkiev
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Додано: Пон 30 вер, 2019 23:52
Киевский рынок недвижимости лихорадит. Работа одного из крупнейших столичных застройщиков — компании Укрбуд, которая занимается строительством 26 комплексов в столице, была на грани остановки. Экс-совладелец компании Укрбуд Девелопмент Максим Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имена которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках
https://biz.nv.ua/consmarket/ukrbud-pro ... 44756.html
Sanna
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:16
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:18
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?
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Ты же двумя сообщениями выше о вторичке говорил.
hume
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:20
Наверное уже не получится с Медовым. Осталась одна квартира на 24 этаже.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:21
Santehnik написав:
Шоб в пробках не стоять только Свитлопарк, проблема только в том что это единственный его плюс, все остальное - сплошные минусы ))
Вопрос стоит не "стоять ли в пробке?", а "как долго стоять в пробке?"
hume
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:21
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:[quote="4759348:Оранжевый-хит сезона"]По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
а зачем вообще что-то брать? может пора продавать?
Не хочешь слить свою убитую трешку на ПОХе со стремными квартирантами (индусы или негры, я забыл?)?
Потому что за деньги с продажи ничего стоящего на первичке не возьмёшь. Что непонятного?
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Ты же двумя сообщениями выше о вторичке говорил.[/quote]Ты тупой? Прочитай ещё раз шевеля губами.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:38
Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
В смысле "свежую"?
Времён Юща-Фёдорыча монолит или силикат конца 90х тоже подойдёт? С какого года постройки будет вторичка ликвидна?
барабашов
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:41
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По этому курсу и с этими ценами на первичку уже выгоднее брать свежую вторичку.
В смысле "свежую"?
Времён Юща-Фёдорыча монолит или силикат конца 90х тоже подойдёт? С какого года постройки будет вторичка ликвидна?
С 2011 года
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Оранжевый-хит сезона
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