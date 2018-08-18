Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...
Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всіх з новим місяцем болі. Болі від втрачених можливостей, нездійснених мрій, поганої погоди за вікном... чергового платежу ненависному ленлорду за наслідний хрущик. Весь світ проти...
Кидайте такі думки. Піднімайте ж***. Дійте!
Всім процвітання!
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:49
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:37
Загон в бетон детектед.
Орендуйте та користуйтесь метро! Метро - це модно
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